ЗАМАНА - В Дагестане презентовали книгу Ахмада Афанди «Благонравие праведников»  

В Дагестане презентовали книгу Ахмада Афанди «Благонравие праведников»  

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10 февраля, 2021. Среда 10:06
В Дагестане презентовали книгу Ахмада Афанди «Благонравие праведников»  

 

Презентация книги духовного наставника мусульман Дагестана Ахмада Афанди «Благонравие праведников» прошла накануне в республиканском Доме дружбы, сообщает пресс-служба Муфтията РД.

В Дагестане презентовали книгу Ахмада Афанди «Благонравие праведников»  
Культура

Примечательно то, что книга, содержание которой подходит для использования в работе по социокультурной адаптации иностранцев к духовной жизни Дагестана, издана на таджикском языке.

 

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