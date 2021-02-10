Алексей Агранович сменит Кирилла Серебренникова на посту худрука "Гоголь Центра"

Напомним, что департамент культуры города Москва решил не продлевать договор с художественным руководителем театра, режиссером Кириллом Серебренниковым, истекающий 25 февраля. Во вторник в пресс-центре столичного департамента культуры СМИ сказали, что Агранович будет назначен новым художественным руководителем "Гоголь-центра" с 26 февраля.

Сам Алексей Агранович позже заявил, что приказ пока не подписан. Он уточнил, что сможет говорить на эту тему только после встречи с коллективом театра и его основателем Кириллом Серебренниковым. Алексей Агранович режиссер, актер театра и кино. В Гоголь-Центре он сыграл две роли, за которые был номинирован на главную театральную премию страны "Золотая маска".