ЗАМАНА - Выставка к 100-летию образования ДАССР развернута в ДГТУ

Выставка к 100-летию образования ДАССР развернута в ДГТУ

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09 февраля, 2021. Вторник 10:05
Выставка к 100-летию образования ДАССР развернута в ДГТУ

Выставка «Истоки родного края», в экспозицию которой вошли книги и журналы разных лет о достопримечательностях и истории Дагестана, открылась в научно-технической библиотеке Дагестанского государственного технического университета.

Выставка к 100-летию образования ДАССР развернута в ДГТУ
Культура

По данным пресс-службы вуза, в выставке, нацеленной на развитие познавательного интереса и патриотических чувств к своей родному краю, представлены также уникальные экспонаты, предметы быта – настоящие путеводители местных очагов культуры.

 

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