По данным пресс-службы вуза, в выставке, нацеленной на развитие познавательного интереса и патриотических чувств к своей родному краю, представлены также уникальные экспонаты, предметы быта – настоящие путеводители местных очагов культуры.
Выставка к 100-летию образования ДАССР развернута в ДГТУ
- Автор Арслан
- 09 февраля, 2021. Вторник 10:05
Выставка «Истоки родного края», в экспозицию которой вошли книги и журналы разных лет о достопримечательностях и истории Дагестана, открылась в научно-технической библиотеке Дагестанского государственного технического университета.
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