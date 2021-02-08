ЗАМАНА - Рамзан Кадыров накормил звезд турецких сериалов

Рамзан Кадыров накормил звезд турецких сериалов

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08 февраля, 2021. Понедельник 16:35
Рамзан Кадыров накормил звезд турецких сериалов

Съемочная группа и актерский состав популярного турецкого телесериала "Основание: Осман" прибыли с визитом в Чечню. В их честь региональный руководитель Рамзан Кадыров организовал праздничный прием, о чем сообщил в социальных сетях.

Кадыров подчеркнул, что с интересом наблюдает за развитием сюжета известного телесериала.
Съемки исторического телесериала, как подчеркнул Кадыров, "чрезвычайно нужная работа, так как содействует сохранению богатой и славной истории уммы", сообщил Кадыров.

 

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