Кадыров подчеркнул, что с интересом наблюдает за развитием сюжета известного телесериала.
Съемки исторического телесериала, как подчеркнул Кадыров, "чрезвычайно нужная работа, так как содействует сохранению богатой и славной истории уммы", сообщил Кадыров.
Рамзан Кадыров накормил звезд турецких сериалов
- Автор Хадижат
- 08 февраля, 2021. Понедельник 16:35
Съемочная группа и актерский состав популярного турецкого телесериала "Основание: Осман" прибыли с визитом в Чечню. В их честь региональный руководитель Рамзан Кадыров организовал праздничный прием, о чем сообщил в социальных сетях.
Кадыров подчеркнул, что с интересом наблюдает за развитием сюжета известного телесериала.
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