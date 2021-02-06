В числе его работ киноленты "Звуки музыки", "Поющие в терновнике", "Ватерлоо"и "Начинающие". За последнюю работу актер был удостоим премии "Оскар" в 2012 году.
Пламмер также являлся победителем премий Tony, "Золотой глобус", BAFTA и ряда остальных наград. Актер скончался в собственном доме в штате Коннектикут.
Умер Кристофер Пламмер
- Автор Хадижат
- 06 февраля, 2021. Суббота 10:42
Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. За свою длинную кинокарьеру, Пламмер снялся в более чем ста фильмах и сыграл в значительном числе спектаклей на Бродвее.
В числе его работ киноленты "Звуки музыки", "Поющие в терновнике", "Ватерлоо"и "Начинающие". За последнюю работу актер был удостоим премии "Оскар" в 2012 году.
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