Умер Кристофер Пламмер

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. За свою длинную кинокарьеру, Пламмер снялся в более чем ста фильмах и сыграл в значительном числе спектаклей на Бродвее.

В числе его работ киноленты "Звуки музыки", "Поющие в терновнике", "Ватерлоо"и "Начинающие". За последнюю работу актер был удостоим премии "Оскар" в 2012 году.

Пламмер также являлся победителем премий Tony, "Золотой глобус", BAFTA и ряда остальных наград. Актер скончался в собственном доме в штате Коннектикут.