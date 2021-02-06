ЗАМАНА - Умер Кристофер Пламмер

Умер Кристофер Пламмер

Автор
06 февраля, 2021. Суббота 10:42
Умер Кристофер Пламмер

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. За свою длинную кинокарьеру, Пламмер снялся в более чем ста фильмах и сыграл в значительном числе спектаклей на Бродвее.

Умер Кристофер Пламмер
Культура

В числе его работ киноленты "Звуки музыки", "Поющие в терновнике", "Ватерлоо"и "Начинающие". За последнюю работу актер был удостоим премии "Оскар" в 2012 году.
Пламмер также являлся победителем премий Tony, "Золотой глобус", BAFTA и ряда остальных наград. Актер скончался в собственном доме в штате Коннектикут.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top