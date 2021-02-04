Стали известны номинанты премии "Золотой глобус 2021"

Организаторы премии «Золотой глобус» назвали фильмы, которые поборются за награды в 2021 году.

В категории «Лучший драматический фильм» представлены ленты «Отец» режиссера Флориана Зеллера, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Манк» Дэвида Финчера, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

В номинации «Лучший телесериал комедия или мюзикл» представлены: «Великая», «Эмили в Париже», «Бортпроводница», «Шиттс Крик» и «Тед Лассо».

Лучшим драматическим телесериалом могут стать «Мандалорец», «Корона», «Озарк», «Страна Лавкрафта» или «Рэтчед».

В категории «Лучшая комедия или мюзикл выдвинуты «Борат 2», «Гамильтон», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Выпускной» и «Мьюзик» певицы Sia.

Уточним, что в текущем году награду «Золотой глобус» вручат в 78-й раз. Торжественная церемония пройдет в режиме онлайн 28 февраля.