ЗАМАНА - Стали известны номинанты премии "Золотой глобус 2021"

Стали известны номинанты премии "Золотой глобус 2021"

Автор
04 февраля, 2021. Четверг 00:38
Стали известны номинанты премии &quot;Золотой глобус 2021&quot;

Организаторы премии «Золотой глобус» назвали фильмы, которые поборются за награды в 2021 году.

Стали известны номинанты премии "Золотой глобус 2021"
Культура

В категории «Лучший драматический фильм» представлены ленты «Отец» режиссера Флориана Зеллера, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Манк» Дэвида Финчера, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

В номинации «Лучший телесериал комедия или мюзикл» представлены: «Великая», «Эмили в Париже», «Бортпроводница», «Шиттс Крик» и «Тед Лассо».

Лучшим драматическим телесериалом могут стать «Мандалорец», «Корона», «Озарк», «Страна Лавкрафта» или «Рэтчед».

В категории «Лучшая комедия или мюзикл выдвинуты «Борат 2», «Гамильтон», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Выпускной» и «Мьюзик» певицы Sia.

Уточним, что в текущем году награду «Золотой глобус» вручат в 78-й раз. Торжественная церемония пройдет в режиме онлайн 28 февраля.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top