ЗАМАНА - Кассовые сборы в китайских кинотеатрах вернулись к до коронавирусному уровню

Кассовые сборы в китайских кинотеатрах вернулись к до коронавирусному уровню

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03 февраля, 2021. Среда 11:05
Кассовые сборы в китайских кинотеатрах вернулись к до коронавирусному уровню

Кинопрокат в КНР восстановился до уровня, который держался перед началом коронавирусной эпидемии. Кассовые сборы в кинозалах достигнули 33 млн долларов за уик-энд, рассказывает Variety.

Кассовые сборы в китайских кинотеатрах вернулись к до коронавирусному уровню
Культура

Кинозалы КНР трудятся в обыкновенном режиме, и даже без релизов глобальных картин их пропускная способность возвратилась к предкризисному уровню. За последний год выручка составила 512 млн долларов это на сорок восемь процентов выше, чем в соответствующий временной отрезок прошедшего года (345 млн долларов).
До этого китайский прокат стал одним из самых крупных кинорынков в мире по кассовым сборам в 2020 году. Выручка достигнула 1,988 миллиардов долларов. Северная Америка с момента зарождения киноиндустрии оставалась лидером по продажам билетов в кино, но эпидемия коронавирусной инфекции отдала Китаю возможность вырваться вперед.

 

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