Кассовые сборы в китайских кинотеатрах вернулись к до коронавирусному уровню

Кинозалы КНР трудятся в обыкновенном режиме, и даже без релизов глобальных картин их пропускная способность возвратилась к предкризисному уровню. За последний год выручка составила 512 млн долларов это на сорок восемь процентов выше, чем в соответствующий временной отрезок прошедшего года (345 млн долларов).

До этого китайский прокат стал одним из самых крупных кинорынков в мире по кассовым сборам в 2020 году. Выручка достигнула 1,988 миллиардов долларов. Северная Америка с момента зарождения киноиндустрии оставалась лидером по продажам билетов в кино, но эпидемия коронавирусной инфекции отдала Китаю возможность вырваться вперед.