На съемках в Глазго Никита запечатлен в кадре с главной звездой проекта Тэроном Эджертоном, получившим известность после картин "Kingsman" и "Рокетмен". Информации, какая роль отведена Ефремову в проекте пока нет, но можно предположить, что он воплотит в кадре образ советского разработчика ПО Алексея Пажитнова, являющегося первым изобретателем необычной игры.
Кинофильм «Тетрис» рассказывает историю голландского дизайнера видеоигр Хэнка Роджерса, заполучившего права на игру, разработанную российским программистом.
Никита Ефремов занят на одной площадке со звездой фильмов "Kingsman" и "Рокетмен"
- Автор Хадижат
- 03 февраля, 2021. Среда 10:48
Российский актер Никита Ефремов снимается в английском кинофильме «Тетрис» о разработке знаменитой игры-головоломки, сообщает SUPER.
На съемках в Глазго Никита запечатлен в кадре с главной звездой проекта Тэроном Эджертоном, получившим известность после картин "Kingsman" и "Рокетмен". Информации, какая роль отведена Ефремову в проекте пока нет, но можно предположить, что он воплотит в кадре образ советского разработчика ПО Алексея Пажитнова, являющегося первым изобретателем необычной игры.
Последнее от Хадижат
- Кассовые сборы в китайских кинотеатрах вернулись к до коронавирусному уровню
- В Пенсионном фонде Республики Дагестан сообщили о новом виде мошенничества
- В Дагестане прошла акция «История создания ДАССР»
- Директора школы в Дагестане поймали на краже продуктов из столовой
- В Дагестане предложен новый формат расселения граждан из ветхого жилья