Никита Ефремов занят на одной площадке со звездой фильмов "Kingsman" и "Рокетмен"

На съемках в Глазго Никита запечатлен в кадре с главной звездой проекта Тэроном Эджертоном, получившим известность после картин "Kingsman" и "Рокетмен". Информации, какая роль отведена Ефремову в проекте пока нет, но можно предположить, что он воплотит в кадре образ советского разработчика ПО Алексея Пажитнова, являющегося первым изобретателем необычной игры.

Кинофильм «Тетрис» рассказывает историю голландского дизайнера видеоигр Хэнка Роджерса, заполучившего права на игру, разработанную российским программистом.