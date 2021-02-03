ЗАМАНА - Никита Ефремов занят на одной площадке со звездой фильмов "Kingsman" и "Рокетмен"

Никита Ефремов занят на одной площадке со звездой фильмов "Kingsman" и "Рокетмен"

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03 февраля, 2021. Среда 10:48
Никита Ефремов занят на одной площадке со звездой фильмов &quot;Kingsman&quot; и &quot;Рокетмен&quot;

Российский актер Никита Ефремов снимается в английском кинофильме «Тетрис» о разработке знаменитой игры-головоломки, сообщает SUPER.

Никита Ефремов занят на одной площадке со звездой фильмов "Kingsman" и "Рокетмен"
Культура

На съемках в Глазго Никита запечатлен в кадре с главной звездой проекта Тэроном Эджертоном, получившим известность после картин "Kingsman" и "Рокетмен". Информации, какая роль отведена Ефремову в проекте пока нет, но можно предположить, что он воплотит в кадре образ советского разработчика ПО Алексея Пажитнова, являющегося первым изобретателем необычной игры.
Кинофильм «Тетрис» рассказывает историю голландского дизайнера видеоигр Хэнка Роджерса, заполучившего права на игру, разработанную российским программистом.

 

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