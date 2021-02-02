Гузель Яхина опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд»

Роман является художественным осмыслением голода в Поволжье и демонстрирует сплетение культур, народов и судеб некоторых людей.

«Первая десятка лет советской эпохи притягивает как магнит», говорит Яхина. Согласно мнению писательницы, в это время завязались узлы, которые приходится развязывать до настоящего времени.

"Это время эхом отзывается в нынешних людях, почти во всем определяя их характер. Нельзя двигаться в будущее, имея за спиной дыры размером в несколько миллионов жизней", отмечает автор.