ЗАМАНА - Гузель Яхина опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд»

Гузель Яхина опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд»

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02 февраля, 2021. Вторник 09:42
Гузель Яхина опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд»

В издательстве "Эксмо-АСТ" готовится к публикации новый роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд».

Гузель Яхина опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд»
Культура

Роман является художественным осмыслением голода в Поволжье и демонстрирует сплетение культур, народов и судеб некоторых людей.
«Первая десятка лет советской эпохи притягивает как магнит», говорит Яхина. Согласно мнению писательницы, в это время завязались узлы, которые приходится развязывать до настоящего времени.
"Это время эхом отзывается в нынешних людях, почти во всем определяя их характер. Нельзя двигаться в будущее, имея за спиной дыры размером в несколько миллионов жизней", отмечает автор.

 

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