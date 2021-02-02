Роман является художественным осмыслением голода в Поволжье и демонстрирует сплетение культур, народов и судеб некоторых людей.
«Первая десятка лет советской эпохи притягивает как магнит», говорит Яхина. Согласно мнению писательницы, в это время завязались узлы, которые приходится развязывать до настоящего времени.
"Это время эхом отзывается в нынешних людях, почти во всем определяя их характер. Нельзя двигаться в будущее, имея за спиной дыры размером в несколько миллионов жизней", отмечает автор.
Гузель Яхина опубликует новый роман «Эшелон на Самарканд»
- Автор Хадижат
- 02 февраля, 2021. Вторник 09:42
В издательстве "Эксмо-АСТ" готовится к публикации новый роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд».
Роман является художественным осмыслением голода в Поволжье и демонстрирует сплетение культур, народов и судеб некоторых людей.
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