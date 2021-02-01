Документальный фильм о кавказских женщинах включен в конкурс американского фестиваля

Режиссер-документалист Марьям Махиева родом из Кабардино-Балкарии. В картине, за производство которой взялась киностудия им. М. Горького она пытается проанализировать социальные процессы сегодняшней России и сделать Кавказ понятнее для всего мирового сообщества, путем авторского кино.

В фильме раскрываются истории из жизни нескольких женщин, добившихся успеха. Одна из героинь взошла на Эльбрус, другая возглавила свою лабораторию. В кинофильме также поднимаются вопросы феминизма, места женщины в кавказском обществе, национальных традиций и религии.