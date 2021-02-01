Режиссер-документалист Марьям Махиева родом из Кабардино-Балкарии. В картине, за производство которой взялась киностудия им. М. Горького она пытается проанализировать социальные процессы сегодняшней России и сделать Кавказ понятнее для всего мирового сообщества, путем авторского кино.
В фильме раскрываются истории из жизни нескольких женщин, добившихся успеха. Одна из героинь взошла на Эльбрус, другая возглавила свою лабораторию. В кинофильме также поднимаются вопросы феминизма, места женщины в кавказском обществе, национальных традиций и религии.
Документальный фильм о кавказских женщинах включен в конкурс американского фестиваля
- Автор Хадижат
- 01 февраля, 2021. Понедельник 16:22
"Горянки" документальный фильм Марьям Махиевой, рассказывающий о жизни современных кавказских женщин, включен в конкурсную программку наикрупнейшго в США фестиваля документального кино AmDocs, сообщает ТАСС.
Режиссер-документалист Марьям Махиева родом из Кабардино-Балкарии. В картине, за производство которой взялась киностудия им. М. Горького она пытается проанализировать социальные процессы сегодняшней России и сделать Кавказ понятнее для всего мирового сообщества, путем авторского кино.
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