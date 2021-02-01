ЗАМАНА - Документальный фильм о кавказских женщинах включен в конкурс американского фестиваля

Документальный фильм о кавказских женщинах включен в конкурс американского фестиваля

Автор
01 февраля, 2021. Понедельник 16:22
Документальный фильм о кавказских женщинах включен в конкурс американского фестиваля

"Горянки" документальный фильм Марьям Махиевой, рассказывающий о жизни современных кавказских женщин, включен в конкурсную программку наикрупнейшго в США фестиваля документального кино AmDocs, сообщает ТАСС.

Документальный фильм о кавказских женщинах включен в конкурс американского фестиваля
Культура

Режиссер-документалист Марьям Махиева родом из Кабардино-Балкарии. В картине, за производство которой взялась киностудия им. М. Горького она пытается проанализировать социальные процессы сегодняшней России и сделать Кавказ понятнее для всего мирового сообщества, путем авторского кино.
В фильме раскрываются истории из жизни нескольких женщин, добившихся успеха. Одна из героинь взошла на Эльбрус, другая возглавила свою лабораторию. В кинофильме также поднимаются вопросы феминизма, места женщины в кавказском обществе, национальных традиций и религии.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top