В Дагестане завершился Этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР

Уточним, что 1 тур конкурса прошел 8 января, В его рамках махачкалинские школьники участвовали в конкурсе чтецов «Республика Дагестан очаг мой родной!».

В рамках 2 тура прошел интересный квест «Страна гор», в рамках которого 150 школьников, разделившись на команды, соревновались в выполнении заданий на своем маршруте. Участники отвечали на вопрос о горской кухне, географии местности, языках, разгадывали загадки, посвящённые культуре и обычаям народов Дагестана.

В рамках завершающего, 3 этапа этнофестиваля, на территории музея были проведены мастер-классы, также были объявлены и награждены победители.