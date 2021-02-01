ЗАМАНА - В Дагестане завершился Этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР

В Дагестане завершился Этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР

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01 февраля, 2021. Понедельник 12:16
В Дагестане завершился Этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР

Закрытие Этнофестиваля, приуроченного к 100-летнему юбилею с образования ДАССР, прошло в Национальном музее республики, - сообщает "Дагестанская правда".

В Дагестане завершился Этнофестиваль, посвященный 100-летию со дня образования ДАССР
Культура

Уточним, что 1 тур конкурса прошел 8 января, В его рамках махачкалинские школьники участвовали в конкурсе чтецов «Республика Дагестан очаг мой родной!».
В рамках 2 тура прошел интересный квест «Страна гор», в рамках которого 150 школьников, разделившись на команды, соревновались в выполнении заданий на своем маршруте. Участники отвечали на вопрос о горской кухне, географии местности, языках, разгадывали загадки, посвящённые культуре и обычаям народов Дагестана.
В рамках завершающего, 3 этапа этнофестиваля, на территории музея были проведены мастер-классы, также были объявлены и награждены победители.

 

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