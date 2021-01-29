Картина "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского вошла в лонг-лист премии "Оскар"

Картина рассчитывает на место в списке номинации "Иностранный художественный кинофильм", объявление которого состоится 9 февраля. В основу сюжета легли документальные события. История разворачивается в в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе забастовка, люди выступают с требованием повысить заработную плату и понизить цены на товары.

Работница парткома Людмила (исполнительница роли Юлия Высоцкая) искренне верит в коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

Фильм "Дорогие товарищи!" вышел в широкий прокат в России 12 ноября. Сегодня его можно посмотреть на российских интернет медиа-ресурсах.

Стоит отметить, что ранее кинокритики США включили работу Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" в перечень 5 лучших иностранных фильмов.