ЗАМАНА - Картина "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского вошла в лонг-лист премии "Оскар"

Картина "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского вошла в лонг-лист премии "Оскар"

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29 января, 2021. Пятница 15:34
Картина &quot;Дорогие товарищи!&quot; Андрея Кончаловского вошла в лонг-лист премии &quot;Оскар&quot;

В лонг-лист премии "Оскар" вошел кинофильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", -рассказывает "Газета.ру".

Картина рассчитывает на место в списке номинации "Иностранный художественный кинофильм", объявление которого состоится 9 февраля. В основу сюжета легли документальные события. История разворачивается в в 1962 году в Новочеркасске. На городском заводе забастовка, люди выступают с требованием повысить заработную плату и понизить цены на товары.

Работница парткома Людмила (исполнительница роли Юлия Высоцкая) искренне верит в коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

Фильм "Дорогие товарищи!" вышел в широкий прокат в России 12 ноября. Сегодня его можно посмотреть на российских интернет медиа-ресурсах.
Стоит отметить, что ранее кинокритики США включили работу Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" в перечень 5 лучших иностранных фильмов.

 

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взяты из открытых источников
 

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