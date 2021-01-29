ЗАМАНА - Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни

Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни

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29 января, 2021. Пятница 00:17
Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни

Актер Василий Лановой умер на 88-м году жизни, об этом сообщает ТАСС ссылаясь на супругу народного артиста. Смерть наступила 28 января в 22:56.

Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни
Культура

Лановой сдал тест на коронавирусную инфекцию 31 декабря 2020 года, он оказался положительным. Заразилась и его супруга Ира Купченко. Звезде фильмов «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина» и многих других был поставлен диагноз: воспаление лёгких.
Василий Семёнович Лановой родился в столице России в 1934 году. 16 января 2021-го ему исполнилось восемьдесят семь лет.

 

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