ЗАМАНА - Компания Disney приобрела права на показ российского телесериала «Перевал Дятлова»

Компания Disney приобрела права на показ российского телесериала «Перевал Дятлова»

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28 января, 2021. Четверг 09:51
Компания Disney приобрела права на показ российского телесериала «Перевал Дятлова»

Отделение компании Disney в Германии приобрело права на показ российского телесериала «Перевал Дятлова».

Компания Disney приобрела права на показ российского телесериала «Перевал Дятлова»
Культура

Телевизионное шоу будут передавать для немецкоговорящей аудитории на платном канале Fox German, также для зрителей из остальных государств, в том числе Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии на площадке SVOD Cirkus.
Подчеркнём, сериал «Перевал Дятлова» посвящен событиям зимы 1959 года, когда группа опытнейших русских путешественников отправилась в поход на лыжах по горам Северного Урала и погибла при невыясненных обстоятельствах. Смерть девяти туристов стала одной из загадок века. Версии разнятся: от следа иностранных шпионов до мести потусторонних сил.

 

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