Телевизионное шоу будут передавать для немецкоговорящей аудитории на платном канале Fox German, также для зрителей из остальных государств, в том числе Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии на площадке SVOD Cirkus.
Подчеркнём, сериал «Перевал Дятлова» посвящен событиям зимы 1959 года, когда группа опытнейших русских путешественников отправилась в поход на лыжах по горам Северного Урала и погибла при невыясненных обстоятельствах. Смерть девяти туристов стала одной из загадок века. Версии разнятся: от следа иностранных шпионов до мести потусторонних сил.
Компания Disney приобрела права на показ российского телесериала «Перевал Дятлова»
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 09:51
Отделение компании Disney в Германии приобрело права на показ российского телесериала «Перевал Дятлова».
Телевизионное шоу будут передавать для немецкоговорящей аудитории на платном канале Fox German, также для зрителей из остальных государств, в том числе Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии на площадке SVOD Cirkus.
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