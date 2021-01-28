Компания Disney приобрела права на показ российского телесериала «Перевал Дятлова»

Телевизионное шоу будут передавать для немецкоговорящей аудитории на платном канале Fox German, также для зрителей из остальных государств, в том числе Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии на площадке SVOD Cirkus.

Подчеркнём, сериал «Перевал Дятлова» посвящен событиям зимы 1959 года, когда группа опытнейших русских путешественников отправилась в поход на лыжах по горам Северного Урала и погибла при невыясненных обстоятельствах. Смерть девяти туристов стала одной из загадок века. Версии разнятся: от следа иностранных шпионов до мести потусторонних сил.