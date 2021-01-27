ЗАМАНА - Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

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27 января, 2021. Среда 17:10
Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин скончался в Москве. Первым об этом сообщил известный драматург Николай Коляда, написав об этом на личной странице в Facebook. "Грустная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. В свое время он был ведущим актером в Свердловской драме", написал Коляда.

Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин
Культура

По имеющимся у средств массовой информации сведениям, в декабре месяце прошедшего года артист был направлен в одну из столичных клиник в связи с обнаруженной коронавирусной инфекцией. Врачи практически месяц пробовали нормализовать состояние заслуженного артиста РСФСР, но побороть заболевание не удалось.
Юрий Лахин известен своими ролями в театре и кино, а также сериалах "Вечный зов", "Громовы", "Ликвидация", и "Молодежка".
Артисту было 68 лет.

 

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