По имеющимся у средств массовой информации сведениям, в декабре месяце прошедшего года артист был направлен в одну из столичных клиник в связи с обнаруженной коронавирусной инфекцией. Врачи практически месяц пробовали нормализовать состояние заслуженного артиста РСФСР, но побороть заболевание не удалось.
Юрий Лахин известен своими ролями в театре и кино, а также сериалах "Вечный зов", "Громовы", "Ликвидация", и "Молодежка".
Артисту было 68 лет.
Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин
- Автор Хадижат
- 27 января, 2021. Среда 17:10
Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин скончался в Москве. Первым об этом сообщил известный драматург Николай Коляда, написав об этом на личной странице в Facebook. "Грустная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. В свое время он был ведущим актером в Свердловской драме", написал Коляда.
По имеющимся у средств массовой информации сведениям, в декабре месяце прошедшего года артист был направлен в одну из столичных клиник в связи с обнаруженной коронавирусной инфекцией. Врачи практически месяц пробовали нормализовать состояние заслуженного артиста РСФСР, но побороть заболевание не удалось.
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