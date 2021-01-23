ЗАМАНА - В Дагестане снимут фильм о боевых событиях в Новолакском районе

В Дагестане снимут фильм о боевых событиях в Новолакском районе

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23 января, 2021. Суббота 00:17
В Дагестане снимут фильм о боевых событиях в Новолакском районе

Региональная кинокомпания «Дагестан» при поддержке «Мосфильма» готовится к съемкам художественной кинокартины.

В Дагестане снимут фильм о боевых событиях в Новолакском районе
Культура

По словам директора компании Магомеда Абдулкадырова, в основу сюжета лягут события, произошедшие в августе-сентябре 1999 года в Новолакском районе.
Напомним, 5 сентября 1999 года отряды чеченской боевой группы второй раз вошли на территорию Дагестана и нанесли удар по Новолакском району.

Руководство Новолакского района полностью поддержало данный проект и пообещало оказать любое необходимое содействие в съемках героического фильма. Также проект получил одобрение на уровне Правительства Дагестана.

 

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