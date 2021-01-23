В Дагестане снимут фильм о боевых событиях в Новолакском районе

По словам директора компании Магомеда Абдулкадырова, в основу сюжета лягут события, произошедшие в августе-сентябре 1999 года в Новолакском районе.

Напомним, 5 сентября 1999 года отряды чеченской боевой группы второй раз вошли на территорию Дагестана и нанесли удар по Новолакском району.

Руководство Новолакского района полностью поддержало данный проект и пообещало оказать любое необходимое содействие в съемках героического фильма. Также проект получил одобрение на уровне Правительства Дагестана.