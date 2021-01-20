32-летний артист рассказал, что рождение ребенка заставило его задуматься о смене профессиональной деятельности. Звезда «Гарри Поттера» сообщил, что и раньше подумывал об уходе из кинематографа а рождение дочери лишь подтолкнуло его к этому решению. Актер отметил, что хотел бы заняться совершенно другой деятельностью. Например, строительством или работой с деревом.
Звезда «Гарри Поттера» заявил об уходе из кино
- Автор Хадижат
- 20 января, 2021. Среда 09:27
Актер Руперт Гринт, прославившийся после экранизации истории Джоан Роулинг о «Гарри Поттере», объявил об уходе из кино.
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