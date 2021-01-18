Сергей Меликов поздравил народного артиста СССР Мурада Кажлаева с 90-летием

Для осуществления данной задачи, временно исполняющий обязанности Руководителя Дагестана лично посетил Республиканскую школу искусств для одаренных детей. Уточним, что уже многие годы данным учреждением руководит выдающийся композитор.

В день рождения популярного дагестанца Сергей Меликов поставил подпись под указом о награждении Мурада Кажлаева медалью «За доблестный труд».

Сергей Меликов, вручая Мураду Кажлаеву награду, уточнил: «Я ознакомился с вашими заслугами и очень большим количеством наград. Мы с глубочайшим почтением относимся и к вашему творчеству, и к вашему пути. Нам хотелось подобрать награду, которой у вас еще не было. Она олицетворяет ваш вклад в развитие глобального искусства».

В рамках встречи с к юбиляром руководитель республики ознакомился с работой школы искусств.