ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил народного артиста СССР Мурада Кажлаева с 90-летием

Сергей Меликов поздравил народного артиста СССР Мурада Кажлаева с 90-летием

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18 января, 2021. Понедельник 00:04
Сергей Меликов поздравил народного артиста СССР Мурада Кажлаева с 90-летием

Сергей Меликов поздравил народного артиста Советского Союза Мурада Кажлаева с 90-летием.

Сергей Меликов поздравил народного артиста СССР Мурада Кажлаева с 90-летием
Культура

Для осуществления данной задачи, временно исполняющий обязанности Руководителя  Дагестана лично посетил Республиканскую школу искусств для одаренных детей. Уточним, что уже многие годы  данным учреждением руководит выдающийся композитор.

В день рождения популярного дагестанца Сергей Меликов поставил подпись под указом о награждении Мурада Кажлаева медалью «За доблестный труд».

Сергей Меликов, вручая Мураду Кажлаеву награду, уточнил: «Я ознакомился с вашими заслугами и очень большим количеством наград. Мы с глубочайшим почтением относимся и к вашему творчеству, и к вашему пути. Нам хотелось подобрать награду, которой у вас еще не было. Она олицетворяет ваш вклад в развитие глобального искусства».
В рамках встречи с к юбиляром руководитель республики ознакомился с работой школы искусств.

 

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