Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре «The Last of Us» для HBO

Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре «The Last of Us» для HBO, об этом молодой режиссер сообщил в своем Instagram.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!», заключил Балагов.

Уточним, что действия в основе сюжета игры «Одни из нас» разворачиваются через 20 лет после уничтожения современной цивилизации опасным вирусом.

Автор сценария и продюсер нового сериала Крейг Мейзин, известный по работе над нашумевшим проектом HBO «Чернобыль».

Как отметил продюсер, в сотрудничестве с которым Кантемир сделал свою картину «Дылда» Александр Роднянский: «Ставки максимально высоки. Будущий сериал должен быть показан в том же тайм-слоте, где шла «Игра престолов».

Также продюсер подчеркнул, что работа молодого режиссёра в сердце Голливуда поможет всем последующим русскоязычным проектам.

«Предстоящая работа Кантемира с HBO пример того, как работает современная киноиндустрия. Национальность или страна происхождения профессионала не играют никакой роли», - подытожил Роднянский.

Напомним, Кантемир Балагов молодой режиссер из Кабардино-Балкарии, выпускника известной мастерской Александра Сокурова. Премьера его фильмов "Теснота и «Дылда», проходили рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где Кантемир получил приз как «Лучший режиссер». Картина "Дылда" была с успехом показана в десятках странах мира и вошла в топ лучших фильмов 2020 года всех главных американских изданий. И именно успех фильма стал причиной, по которой Кантемир попал в поле зрения HBO и Крейга Мейзина.

В настоящий момент режиссер работает над сценарием своей новой картины, события которой разворачиваются в современном Нальчике. Продюсером проекта выступит Александр Роднянский и его компания «Нон-стоп продакшн».