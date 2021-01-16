«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!», заключил Балагов.
Уточним, что действия в основе сюжета игры «Одни из нас» разворачиваются через 20 лет после уничтожения современной цивилизации опасным вирусом.
Автор сценария и продюсер нового сериала Крейг Мейзин, известный по работе над нашумевшим проектом HBO «Чернобыль».
Как отметил продюсер, в сотрудничестве с которым Кантемир сделал свою картину «Дылда» Александр Роднянский: «Ставки максимально высоки. Будущий сериал должен быть показан в том же тайм-слоте, где шла «Игра престолов».
Также продюсер подчеркнул, что работа молодого режиссёра в сердце Голливуда поможет всем последующим русскоязычным проектам.
«Предстоящая работа Кантемира с HBO пример того, как работает современная киноиндустрия. Национальность или страна происхождения профессионала не играют никакой роли», - подытожил Роднянский.
Напомним, Кантемир Балагов молодой режиссер из Кабардино-Балкарии, выпускника известной мастерской Александра Сокурова. Премьера его фильмов "Теснота и «Дылда», проходили рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где Кантемир получил приз как «Лучший режиссер». Картина "Дылда" была с успехом показана в десятках странах мира и вошла в топ лучших фильмов 2020 года всех главных американских изданий. И именно успех фильма стал причиной, по которой Кантемир попал в поле зрения HBO и Крейга Мейзина.
В настоящий момент режиссер работает над сценарием своей новой картины, события которой разворачиваются в современном Нальчике. Продюсером проекта выступит Александр Роднянский и его компания «Нон-стоп продакшн».