Министерство по делам молодежи Дагестана запустило флеш-моб "Фото в национальных костюмах"

Приурочена данная акция к 100-летнему юбилею со дня образования ДАССР, что будет отмечаться в республике 20 января. Жителям региона, желающим поддержать флешмоб необходимо сделать фото в национальных костюмах и разместить его на страницы своих социальных сетей с хештегами #Россия, #Дагкостюм, #100летДАССР. Акция продлится до конца месяца.