ЗАМАНА - Министерство по делам молодежи Дагестана запустило флеш-моб "Фото в национальных костюмах"

Министерство по делам молодежи Дагестана запустило флеш-моб "Фото в национальных костюмах"

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15 января, 2021. Пятница 12:35
Министерство по делам молодежи Дагестана запустило флеш-моб &quot;Фото в национальных костюмах&quot;

Министерство по делам молодежи Дагестана стало инициатором проведения онлайн-флешмоб «Фото в национальных костюмах», - сообщает сетевое издание «Мирмол».

Министерство по делам молодежи Дагестана запустило флеш-моб "Фото в национальных костюмах"
Культура

Приурочена данная акция к 100-летнему юбилею со дня образования ДАССР, что будет отмечаться в республике 20 января. Жителям региона, желающим поддержать флешмоб необходимо сделать фото в национальных костюмах и разместить его на страницы своих социальных сетей с хештегами #Россия, #Дагкостюм, #100летДАССР. Акция продлится до конца месяца.

 

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