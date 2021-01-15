ЗАМАНА - Памятнику Махача Дахадаева вернули первоначальный вид

Памятнику Махача Дахадаева вернули первоначальный вид

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15 января, 2021. Пятница 09:48
Памятнику Махача Дахадаева вернули первоначальный вид

Памятнику Махачу Дахадаеву возвратили первичный вид, сообщает пресс-служба администрации города.

"Пару лет назад при неверной технологии чистки монумента был смыт слой патины, возникли подтёки, после этого монумент был покрашен в неаутентичный золотой цвет, что вызвало шквал возмущения у махачкалинцев. С течением времени краска начала неравномерно сходить. Мы решили вернуть историческую справедливость и возвратили памятнику обычный вид", - комментирует пресс-центр работу администрации. 

 

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