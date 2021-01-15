Памятнику Махача Дахадаева вернули первоначальный вид

"Пару лет назад при неверной технологии чистки монумента был смыт слой патины, возникли подтёки, после этого монумент был покрашен в неаутентичный золотой цвет, что вызвало шквал возмущения у махачкалинцев. С течением времени краска начала неравномерно сходить. Мы решили вернуть историческую справедливость и возвратили памятнику обычный вид", - комментирует пресс-центр работу администрации.