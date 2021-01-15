В конце декабря, заслуженного деятеля искусств госпитализировали с COVID-19 в столичную больницу. Состояние его оценивалось как тяжелое. Бориса Грачевского не стало на 72 году жизни. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга.
Борис Грачевский скончался в результате осложнений от коронавирусной инфекции
- Автор Хадижат
- 15 января, 2021. Пятница 08:34
Ушел из жизни режиссер, отец журнала "Ералаш" Борис Грачевский.
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