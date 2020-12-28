ЗАМАНА - Ушел из жизни композитор Мазагиб Шарипов

Ушел из жизни композитор Мазагиб Шарипов

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28 декабря, 2020. Понедельник 10:09
Ушел из жизни композитор Мазагиб Шарипов

На восемьдесят четвертом году жизни ушел прославленный дагестанский автор музыкальных произведений Мазагиб Шарипов. Его творчество яркое явление в современной дагестанской культуре. Авторским почерком Шарипова было внедрение народных мотивов и мелодий.

Ушел из жизни композитор Мазагиб Шарипов
Культура

К 70-м годам прошедшего века Мазагиб Шарипов обрел популярность в качестве композитора песенника, чьи произведения звучали на выступлениях и по радио. В первый раз песни автора, в числе которых «Охотник», «Юность», «Надежда», «Талисман», «Темные глаза», «Если юноша сможешь» исполнила его однокурсница по институту Мариям Дандамаева. Исполнителем его песен была и жена композитора народная артистка Республики Дагестан Мирханум Шарипова.

 

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