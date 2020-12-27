Дагестанцев приглашают принять участие в творческом конкурсе

Конкурс организован в рамках государственного праздника «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», отмечаемого 27 января.

Сей день посвящен всем жителям Ленинграда и героям, которые его освобождали. Основная цель конкурса - сохранение исторической памяти о том периоде, когда бессчетные жертвы одних сумели подарить жизни иным.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку по одной из 9 номинаций: «Вокал»: «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Уникальный жанр», «Разговорный жанр». Участники конкурса указывают в заявке название номера, автора (если есть) и представляют ссылку на видеозапись 1-го конкурсного номера продолжительностью до 10 минут. Подать заявку можно до 20 января 2021 года. Конкурс пройдет с 20 по 27 января 2021 года.

С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться перейдя по ссылке