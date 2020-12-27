ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают принять участие в творческом конкурсе

Дагестанцев приглашают принять участие в творческом конкурсе

Автор
27 декабря, 2020. Воскресенье 09:07
Дагестанцев приглашают принять участие в творческом конкурсе

Творческих людей Республики Дагестан приглашают поучаствовать в конкурсе, который проводится в рамках Общероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Дагестанцев приглашают принять участие в творческом конкурсе
Культура

Конкурс организован в рамках государственного праздника  «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», отмечаемого 27 января. 

Сей день посвящен всем жителям Ленинграда и героям, которые его освобождали. Основная цель конкурса - сохранение исторической памяти о том периоде, когда бессчетные жертвы одних сумели подарить жизни иным.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку по одной из 9 номинаций: «Вокал»: «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Уникальный жанр», «Разговорный жанр». Участники конкурса указывают в заявке название номера, автора (если есть) и представляют ссылку на видеозапись 1-го конкурсного номера продолжительностью до 10 минут. Подать заявку можно до 20 января 2021 года. Конкурс пройдет с 20 по 27 января 2021 года.
С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться перейдя по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top