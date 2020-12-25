ЗАМАНА - Представители управления культуры города рассказали о предновогодних мероприятиях в Махачкале

Представители управления культуры города рассказали о предновогодних мероприятиях в Махачкале

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25 декабря, 2020. Пятница 09:15
Представители управления культуры города рассказали о предновогодних мероприятиях в Махачкале

На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с участием уполномоченных лиц Управления культуры города Махачкалы.

Представители управления культуры города рассказали о предновогодних мероприятиях в Махачкале
Культура

Про то, каким образом как махачкалинцы и гости столицы смогут отпраздновать Новый год поделились руководитель Управления культуры администрации Фарид Абалаев и инженер из города Москва Владимир Никитенко.

Начнутся мероприятия 26 декабря и продлятся до 7 января. Это будут флешмобы и иные культурные действия. В их числе также новогоднее объемное мультимедийно-графическое представление. Это неповторимое трехмерное световое шоу, пройдет на центральной площади города. Основой представления станет лицевой фасад здания Правительства Дагестана.

Уже близится к окончанию процесс установки специального оборудования для проведения сказочного 10 минутного лазерного шоу. Показ светового представления начнется уже 27 декабря и продлится до 2 января дважды в день. Ознакомиться с афишей можно на сайте администрации Махачкалы или на странице в Instagram.

 

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