Полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным появится в сети 2 января

Продолжение пользующегося популярностью телесериала про сына олигарха Игоря Соколовского, который отправился трудиться в полицию, покажет online-площадка «КиноПоиск HD».

Данный полный метр можно особо отметить зрелищностью, экшеном и масштабом успешного кино. Но между тем, картина является продолжением истории самого Игоря Соколовского, который чудом выжил, и ввязывается в еще одно приключение для спасения собственных друзей. По развитию событий кинофильма, основной герой сбегает из тюрьмы и начинает новую светскую жизнь, озадачивая себя вопросом, кем он стал.

Напомним, «Мажор» был продан более чем в тридцать стран и стал первым русским телесериалом на международном потоковом сервисе Нетфликс.

В данный момент, продюсеры уже начали разработку нового, четвертого сезона проекта.