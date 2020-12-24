ЗАМАНА - Полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным появится в сети 2 января

Полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным появится в сети 2 января

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24 декабря, 2020. Четверг 14:27
Полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным появится в сети 2 января

Премьера полнометражного проекта «Мажор. Фильм» с актером Павлом Прилучным состоится в сети 2 января.

Полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным появится в сети 2 января
Культура

Продолжение пользующегося популярностью телесериала про сына олигарха Игоря Соколовского, который отправился трудиться в полицию, покажет online-площадка «КиноПоиск HD».

Данный полный метр можно особо отметить зрелищностью, экшеном и масштабом успешного кино. Но между тем, картина является продолжением истории самого Игоря Соколовского, который чудом выжил, и ввязывается в еще одно приключение для спасения собственных друзей. По развитию событий кинофильма, основной герой сбегает из тюрьмы и начинает новую светскую жизнь, озадачивая себя вопросом, кем он стал.

Напомним, «Мажор» был продан более чем в тридцать стран  и стал первым русским телесериалом на международном потоковом сервисе Нетфликс.

В данный момент, продюсеры уже начали разработку нового, четвертого сезона проекта. 

 

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взяты из открытых источников
 

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