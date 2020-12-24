В селе Доргели завершен капитальный ремонт Дома культуры

После капитального ремонта в поселке Доргели Карабудахкентского района произошло открытие Дома культуры.

Как сообщает РИА «Дагестан», ремонтные работы были проведен в рамках нацпроекта «Культура» общегосударственного проекта «Культурная среда». В процессе ремонтных работ, в помещении всецело изменены кровля, полы, потолки, отопительная система. Был проведен капремонт фасадной части строения, установлены новые котлы, заменена проводка.

Зрительный зал Дома культуры сейчас в состоянии принять до 300 гостей. Кроме того, в учреждении открыта библиотека и свой музей.

По заверению руководителя Министерства культуры Республики Дагестан Заремы Бутаевой, благодаря работе национального проекта, в текущем году подобные Дома культуры будут открыты еще в 5 муниципалитетах.