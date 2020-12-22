ЗАМАНА - Актрису Ирину Муравьёву госпитализировали с коронавирусом

Актрису Ирину Муравьёву госпитализировали с коронавирусом

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22 декабря, 2020. Вторник 20:15
Актрису Ирину Муравьёву госпитализировали с коронавирусом

Звезда легендарных картин «Карнавал» и «Москва слезам не верит», почувствовав признаки недомогания в виде озноба, повышенной температуры и головной боли, решилась сдать тест на Covid-19.

Актрису Ирину Муравьёву госпитализировали с коронавирусом
Культура

Как сообщает Mash, 18 декабря Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Врачи диагностировали у Муравьевой вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате. Состояние ее оценивается как средней тяжести.

 

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