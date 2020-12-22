Актрису Ирину Муравьёву госпитализировали с коронавирусом

Звезда легендарных картин «Карнавал» и «Москва слезам не верит», почувствовав признаки недомогания в виде озноба, повышенной температуры и головной боли, решилась сдать тест на Covid-19.

Как сообщает Mash, 18 декабря Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Врачи диагностировали у Муравьевой вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате. Состояние ее оценивается как средней тяжести.