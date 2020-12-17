ЗАМАНА - Трейлер фильма-катастрофы «Огонь» с Константином Хабенским появился в сети

Трейлер фильма-катастрофы «Огонь» с Константином Хабенским появился в сети

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17 декабря, 2020. Четверг 10:16
Трейлер фильма-катастрофы «Огонь» с Константином Хабенским появился в сети

В центре фильма история о пожарных и спасателях, бросивших вызов стихии и защищающих от огня целую страну.

Также в картине режиссёра Алексея Нужного («Я худею», «Ольга», «Громкая связь») появятся Андрей Смоляков, Ирина Горбачева и Виктор Добронравов. Премьера в кинотеатрах ожидается 24 декабря.

 

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