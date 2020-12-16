Шeсть дoмoв культуры в гoрных сeлaх Дaгeстaнa oтрeмoнтирoвали в 2020 году

На капремонт домов культуры республики в этом году было направлено 65 миллионов рублей.

Дома культуры в Унцукуле и Верхнем Арши, по сообщению ТАСС, уже открыты. На остальных объектах ремонтные работы находятся на стадии завершения. Открытие их запланировано уже на будущий год.

Сегодня в капитальном ремонте нуждается почти половина домов культуры, расположенных в муниципалитетах республики Дагестан. Эта работа является приоритетной для Министерства культуры региона.