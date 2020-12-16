На капремонт домов культуры республики в этом году было направлено 65 миллионов рублей.
Дома культуры в Унцукуле и Верхнем Арши, по сообщению ТАСС, уже открыты. На остальных объектах ремонтные работы находятся на стадии завершения. Открытие их запланировано уже на будущий год.
Сегодня в капитальном ремонте нуждается почти половина домов культуры, расположенных в муниципалитетах республики Дагестан. Эта работа является приоритетной для Министерства культуры региона.
Шeсть дoмoв культуры в гoрных сeлaх Дaгeстaнa oтрeмoнтирoвали в 2020 году
- Автор Хадижат
- 16 декабря, 2020. Среда 16:43
Дoмa культуры в ceлaх Унцукуль, Унчукaтль, Вeрхний Арши, Хучaдa, Дoргeли и Кaкaшурa oтрeмoнтирoвaли в рaмкax рeaлизaции нaцпрoeкта «Культурa».
На капремонт домов культуры республики в этом году было направлено 65 миллионов рублей.
Последнее от Хадижат
- В Кизлярском районе приступили к строительству элеватора
- В Дагестане будет погашена задолженность пособий по безработице
- В Хасавюрте задержали распростронителя порочащих сведений
- Михаил Мурашко призвал вакцинацией остановить распространение коронавирусной инфекции
- Свыше трех тысяч самозанятых зарегистрировано в Дагестане