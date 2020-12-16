ЗАМАНА - Шeсть дoмoв культуры в гoрных сeлaх Дaгeстaнa oтрeмoнтирoвали в 2020 году

Шeсть дoмoв культуры в гoрных сeлaх Дaгeстaнa oтрeмoнтирoвали в 2020 году

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16 декабря, 2020. Среда 16:43
Шeсть дoмoв культуры в гoрных сeлaх Дaгeстaнa oтрeмoнтирoвали в 2020 году

Дoмa культуры в ceлaх Унцукуль, Унчукaтль, Вeрхний Арши, Хучaдa, Дoргeли и Кaкaшурa oтрeмoнтирoвaли в рaмкax рeaлизaции нaцпрoeкта «Культурa». 

Шeсть дoмoв культуры в гoрных сeлaх Дaгeстaнa oтрeмoнтирoвали в 2020 году
Культура

На капремонт домов культуры республики в этом году было направлено 65 миллионов рублей.
Дома культуры в Унцукуле и Верхнем Арши, по сообщению ТАСС, уже открыты. На остальных объектах ремонтные работы находятся на стадии завершения. Открытие их запланировано уже на будущий год.
Сегодня в капитальном ремонте нуждается почти половина домов культуры, расположенных в муниципалитетах республики Дагестан. Эта работа является приоритетной для Министерства культуры региона.

 

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взяты из открытых источников
 

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