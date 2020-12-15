Реставрацию древнейшей в России мечети планируется завершить в 2022 году

Напомним, начало реставрационных работ было положено в 2019 году, заявленный объем финансирования составляет более 300 миллионов рублей. Джума-мечеть в Дербенте старейшая мечеть в России и на территории СНГ, находится она в древней части Дербента. На момент строительства мечети (733-734 гг.) она была самым крупным зданием в городе.

Как сообщил ТАСС руководитель Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков, реставрационные работы доверили опытной компании из Татарстана, зарекомендовавшей себя как ответственных, профессиональных и внимательных специалистов в данной области. Подробнее о ходе реставрации Джума-мечети можно прочитать тут