ЗАМАНА - Реставрацию древнейшей в России мечети планируется завершить в 2022 году

Реставрацию древнейшей в России мечети планируется завершить в 2022 году

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15 декабря, 2020. Вторник 14:17
Реставрацию древнейшей в России мечети планируется завершить в 2022 году

На данный момент идут проект дорабатывается с учетом ряда особенной, выявленных на начальном этапе реставрации, - сообщает ТАСС.

Реставрацию древнейшей в России мечети планируется завершить в 2022 году
Культура

Напомним, начало реставрационных работ было положено в 2019 году, заявленный объем финансирования составляет более 300 миллионов рублей. Джума-мечеть в Дербенте старейшая мечеть в России и на территории СНГ, находится она в древней части Дербента. На момент строительства мечети (733-734 гг.) она была самым крупным зданием в городе.

Как сообщил ТАСС руководитель Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков, реставрационные работы доверили опытной компании из Татарстана, зарекомендовавшей себя как ответственных, профессиональных и внимательных специалистов в данной области. Подробнее о ходе реставрации Джума-мечети можно прочитать тут

 

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