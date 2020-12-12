ЗАМАНА - Скончался Народный артист РСФСР Валентин Гафт

Скончался Народный артист РСФСР Валентин Гафт

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12 декабря, 2020. Суббота 11:59
Скончался Народный артист РСФСР Валентин Гафт

Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова. Гафту было 85 лет. Причиной его смерти стал инсульт, от которого он восстанавливался последние несколько лет.

Скончался Народный артист РСФСР Валентин Гафт
Культура

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, 15 декабря. Уже известно, что Мосгордума поддержала инициативу установки памятной таблички Валентину Гафту на фасаде дома, где он жил.

За свою карьеру актер сыграл роли более чем в 100 фильмах. Среди них «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «12». Большую часть театральной карьеры Гафт провел в «Современнике».  

Валентин Гафт обладал удивительно тонким, хорошо известным всем чувством юмора и самоиронии. Ему приписывают фразу: «Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков». Говорил ли Валентина Гафт ее в действительности, точно не известно.

Валентин Гафт народный артист РСФСР, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.

 

 

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