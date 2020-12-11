ЗАМАНА - Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса

Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса

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11 декабря, 2020. Пятница 17:20
Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса

Известно, что режиссером пятой части франшизы о бесстрашном археологе выступит Джеймс Мэнгольд,- сообщает Lenta.ru

Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса
Культура

Известность режиссеру принесла картина «Ford против Ferrari», удостоенная премии «Оскар». Премьера новой истории про Индиану Джонса намечена на лето 2022 года. Стивен Спилберг и Джордж Лукас учавствовать в работе над картиной не будут.

 

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