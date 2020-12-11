Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса

Известность режиссеру принесла картина «Ford против Ferrari», удостоенная премии «Оскар». Премьера новой истории про Индиану Джонса намечена на лето 2022 года. Стивен Спилберг и Джордж Лукас учавствовать в работе над картиной не будут.