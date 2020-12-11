Известность режиссеру принесла картина «Ford против Ferrari», удостоенная премии «Оскар». Премьера новой истории про Индиану Джонса намечена на лето 2022 года. Стивен Спилберг и Джордж Лукас учавствовать в работе над картиной не будут.
Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 17:20
Известно, что режиссером пятой части франшизы о бесстрашном археологе выступит Джеймс Мэнгольд,- сообщает Lenta.ru
Последнее от Хадижат
- Две жительницы Кизлярского района стала жертвами дистанционного мошенничества
- На портале госуслуг запущен новый сервис в целях защиты от COVID-2019
- Махачкалинцы демонстрируют растущий интерес к безналичной оплате транспортных поездок
- В Дагестане экс-чиновник сдал женщине в аренду чужой участок
- В Дагестане ищут пропавших моряков