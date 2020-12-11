От коронавируса умер корейский режиссер Ким Ки Дук

Кинематографист скончался в больнице из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему было 59 лет. Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября. Он планировал приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство. Однако на запланированной встрече режиссер так и не появился. О том, что Ким Ки Дук перестал выходить на связь сообщил пятого декабря президент кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский. Режиссер лауреат таких крупных международных фестивалей как Венецианский «Золотой лев» и Берлинский «Серебряный медведь».

"Я не идеален. Но я человек, который не боится показать тёмные и убогие стороны корейского общества" говорил о себе Ким Ки Дук.