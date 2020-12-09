В сети опубликован трейлер фильма "Последний богатырь: корень зла"

На этот раз, богатырь Иван, к роли которого, конечно, вернулся Виктор Хориняк, отправится на поиски истоков древнего зла, а помощь ему в пути окажут Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей. Напомним «Последний богатырь» вышедший на экраны в 2017 году собрал в прокате 1,7 миллиардов рублей и на тот момент стал самой кассовой российской картиной.