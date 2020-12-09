ЗАМАНА - Комедия «Холоп» Клима Шипенко признана самым популярным фильмом 2020 года

Комедия «Холоп» Клима Шипенко признана самым популярным фильмом 2020 года

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09 декабря, 2020. Среда 12:34
Комедия «Холоп» Клима Шипенко признана самым популярным фильмом 2020 года

Такие данные, основанные на предпочтениях пользователей, приводит Google.

Комедия «Холоп» Клима Шипенко признана самым популярным фильмом 2020 года
Культура

Имя режиссера Клима Шипенко за довольно быстрый период стало одним из самых громких в современном отечественном кино. За последние несколько лет режиссер поставил драму «Салют-7», триллер «Текст» и комедию «Холоп». Шипенко уже дважды становился лауреатом кинопремии «Золотой орёл».

«Холоп» картина с Милошем Биковичем в главных ролях, которая вышла в мировой прокат 24 ноября прошлого года и стала самой кассовой комедией в истории российского кино. В прокате фильму удалось собрать более 3 млрд. рублей. Подобный успех фильма, отмечают зрители заложен в соблюдении лучших традиций советского кинематографа.

Второе место по запросам в Google занял боевик Гая Ричи «Джентельмены».

 

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взяты из открытых источников
 

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