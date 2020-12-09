Комедия «Холоп» Клима Шипенко признана самым популярным фильмом 2020 года

Имя режиссера Клима Шипенко за довольно быстрый период стало одним из самых громких в современном отечественном кино. За последние несколько лет режиссер поставил драму «Салют-7», триллер «Текст» и комедию «Холоп». Шипенко уже дважды становился лауреатом кинопремии «Золотой орёл».

«Холоп» картина с Милошем Биковичем в главных ролях, которая вышла в мировой прокат 24 ноября прошлого года и стала самой кассовой комедией в истории российского кино. В прокате фильму удалось собрать более 3 млрд. рублей. Подобный успех фильма, отмечают зрители заложен в соблюдении лучших традиций советского кинематографа.

Второе место по запросам в Google занял боевик Гая Ричи «Джентельмены».