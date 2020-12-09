ЗАМАНА - Режиссер "Хода королевы" экранизирует роман Набокова "Камера обскура"

Режиссер "Хода королевы" экранизирует роман Набокова "Камера обскура"

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09 декабря, 2020. Среда 03:25
Режиссер &quot;Хода королевы&quot; экранизирует роман Набокова &quot;Камера обскура&quot;

Скотт Фрэнк, постановщик сериала, ставшего главной сенсацией года -"Ход королевы" начал работу по адаптации романа Владимира Набокова «Камера обскура».

Режиссер "Хода королевы" экранизирует роман Набокова "Камера обскура"
Культура

Главную роль, как сообщает «IndieWire», в картине сыграет звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джон.
Сроки и остальной каст не обозначены.

В центре истории болезненные и разрушительные отношения искусствоведа Кречмара и шестнадцатилетней Магды. При этом сам Набоков отзывался о книге пренебрежительно, персонажей ее не любил и вообще называл "Камеру" своим худшим романом.

Это не первый раз, когда кинематографисты обращают внимание на "Камеру обскура". Известный режиссер Алексей Балабанов ("Брат", "Брат 2") в одном из своих интервью признавался, что мечтает экранизировать этот роман Набокова.

 

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взяты из открытых источников
 

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