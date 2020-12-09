Режиссер "Хода королевы" экранизирует роман Набокова "Камера обскура"

Главную роль, как сообщает «IndieWire», в картине сыграет звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джон.

Сроки и остальной каст не обозначены.

В центре истории болезненные и разрушительные отношения искусствоведа Кречмара и шестнадцатилетней Магды. При этом сам Набоков отзывался о книге пренебрежительно, персонажей ее не любил и вообще называл "Камеру" своим худшим романом.

Это не первый раз, когда кинематографисты обращают внимание на "Камеру обскура". Известный режиссер Алексей Балабанов ("Брат", "Брат 2") в одном из своих интервью признавался, что мечтает экранизировать этот роман Набокова.