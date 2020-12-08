Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Об этом российская актриса, режиссер и сценарист сообщила в своем instagram. Литвинова не уточнила, где именно она проходит лечение: дома или в больнице, но сообщила, что переживает за своих любимых «возрастных» людей».