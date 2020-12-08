ЗАМАНА - Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Рената Литвинова заразилась коронавирусом

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08 декабря, 2020. Вторник 16:45
Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Об этом российская актриса, режиссер и сценарист сообщила в своем instagram. Литвинова не уточнила, где именно она проходит лечение: дома или в больнице, но сообщила, что переживает за своих любимых «возрастных» людей».

Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Культура

«Едва я завершила монтаж разговора с актерами, учителями, врачами и даже с моей мамой о том, как важно беречь друг друга, как тут же сама заболела ковидом» написала Литвинова в своем instagram.

 

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