«Едва я завершила монтаж разговора с актерами, учителями, врачами и даже с моей мамой о том, как важно беречь друг друга, как тут же сама заболела ковидом» написала Литвинова в своем instagram.
Рената Литвинова заразилась коронавирусом
- Автор Хадижат
- 08 декабря, 2020. Вторник 16:45
Об этом российская актриса, режиссер и сценарист сообщила в своем instagram. Литвинова не уточнила, где именно она проходит лечение: дома или в больнице, но сообщила, что переживает за своих любимых «возрастных» людей».
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