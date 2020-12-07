«Охотника на монстров» изъяли из китайского проката

. По данным издания Variуety, картину с Миллой Йовович могут не выпустить даже в случае перемонтажа. Все дело в том, что китайские зрители объявили фильму бойкот, услышав в одном из эпизодов шутку, которую посчитали расистской.

На это обратили внимание в соц.сетях, шутка была весьма созвучна рифме «Chinese, Japanese, dirty knees look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки вы только посмотрите на это»).

Фильм успел выйти в Китае 4 декабря получить более 1000 негативных отзывов. Создателей ругают за неуместный юмор. Картину из проката отозвали с требованием перемонтировать. Студия Sony, выпустившая «Охотников на монстров» на кинорынок, ситуацию пока не комментирует.