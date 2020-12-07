ЗАМАНА - Фильм о 2020 годе с Хью Грантом обрел название и первый тизер

Фильм о 2020 годе с Хью Грантом обрел название и первый тизер

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07 декабря, 2020. Понедельник 03:12
Фильм о 2020 годе с Хью Грантом обрел название и первый тизер

Анонсирован новый художественно-документальный фильм с Хью Грантом в главой роли.

Фильм о 2020 годе с Хью Грантом обрел название и первый тизер
Культура

Известно, что в центре истории лягут события 2020 года, работа получила название «Смерть 2020-го», об этом в своем twitter аккаунте сообщил режиссер Чарли Брукер («Черное зеркало»).
Премьера состоится на площадке Netflix, дата релиза пока не сообщается.

 

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