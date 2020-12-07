Фильм о 2020 годе с Хью Грантом обрел название и первый тизер

Известно, что в центре истории лягут события 2020 года, работа получила название «Смерть 2020-го», об этом в своем twitter аккаунте сообщил режиссер Чарли Брукер («Черное зеркало»).

Премьера состоится на площадке Netflix, дата релиза пока не сообщается.