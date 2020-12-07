При этом он отметил, что все права на кинотрилогию остаются у студии Paramount. Следовательно, ничего не мешает кинокомпании выпустить новые фильмы по этой истории.«Создание продолжения будет возможно только при появлении подходящей истории», заключили в Paramount. Напомним, режиссерская версия картины «Крестный отец 3» предварительно должна выйти в свет в конце декабря.
Студия Paramount не отрицает выхода «Крестный отец 4»
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 08:21
Режиссер фильма Фрэнсис Коппола рассказал, что не планирует возвращаться к этой истории в будущем.