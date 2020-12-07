Названы «самые родные» российские киногерои

Обладателем первого места и самым родным для телезрителей героем был признан Данила Багров, герой фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2", с ролью которого отлично справился Сергей Бодров. Напомним, актер пропал в 2002 году во время съемок в Кармадонском ущелье. Далее согласно результатам исследования, в первую тройку лидеров вошли два героя комедий Леонида Гайдая Шурик, роль которого сыграл Александр Демьяненко и Семен Горбунков ("Бриллиантовая рука") в исполнении Юрия Никулина.