ЗАМАНА - Названы «самые родные» российские киногерои

Названы «самые родные» российские киногерои

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07 декабря, 2020. Понедельник 00:49
Названы «самые родные» российские киногерои

Опрос среди телезрителей провел телеканал «Русский бестселлер», на звание «самого родного» претендовали 50 киногероев.

Названы «самые родные» российские киногерои
Культура

Обладателем первого места и самым родным для телезрителей героем был признан Данила Багров, герой фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2", с ролью которого отлично справился Сергей Бодров. Напомним, актер пропал в 2002 году во время съемок в Кармадонском ущелье. Далее согласно результатам исследования, в первую тройку лидеров вошли два героя комедий Леонида Гайдая Шурик, роль которого сыграл Александр Демьяненко и Семен Горбунков ("Бриллиантовая рука") в исполнении Юрия Никулина.

 

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