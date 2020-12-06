Судя по афише, последний спектакль состоится 20 декабря. Частная антреприза "Театр Антона Чехова" по инициативе режиссера Леонида Трушкина была открыта в Москве в 1990 году.
Театр Антона Чехова в Москве закроется
- Автор Хадижат
- 06 декабря, 2020. Воскресенье 13:14
Мы не в состоянии окупить спектакли, на фоне ограничений, связанных с коронавирусом, сообщила ТАСС директор первого в стране частного театра театра Ирина Григорьева.
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