ЗАМАНА - Театр Вахтангова создает во Владикавказе культурный центр

Театр Вахтангова создает во Владикавказе культурный центр

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06 декабря, 2020. Воскресенье 00:54
Театр Вахтангова создает во Владикавказе культурный центр

13 ноября 2021 года Государственному академическому театру имени Евгения Вахтангова (город Москва) исполнится ровно сто лет.

Театр Вахтангова создает во Владикавказе культурный центр
Культура

К этой дате, усилия руководства театра во Владикавказе планируется открытие нового культурного центра «Дома Вахтангова», который будет располагаться в том самом доме, где родился и вырос основатель театра Евгений Вахтангова.

В настоящий момент, проект находится на второй стадии реализации - в «Доме Вахтангова» начались масштабные реконструкции, предполагающие создание уютного театрального зала и восстановления жилых апартаментов семьи Вахтанговых. 

В конце октября дом был выкуплен, переведен в федеральную собственность и передан в управление театру, - сообщает интернет-журнал о жизни на Северном Кавказе «Арзрум».

В свою очередь, собственники квартир и нежилых помещений получили средства на переезд и приобретение нового жилья. 

На краудфандинговой платформе @planeta_ru любой желающий может поддержать проект и оказать посильную помощь. Сбор средств продолжится до 16 декабря. 

 

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