Театр Вахтангова создает во Владикавказе культурный центр

13 ноября 2021 года Государственному академическому театру имени Евгения Вахтангова (город Москва) исполнится ровно сто лет.

К этой дате, усилия руководства театра во Владикавказе планируется открытие нового культурного центра «Дома Вахтангова», который будет располагаться в том самом доме, где родился и вырос основатель театра Евгений Вахтангова.

В настоящий момент, проект находится на второй стадии реализации - в «Доме Вахтангова» начались масштабные реконструкции, предполагающие создание уютного театрального зала и восстановления жилых апартаментов семьи Вахтанговых.

В конце октября дом был выкуплен, переведен в федеральную собственность и передан в управление театру, - сообщает интернет-журнал о жизни на Северном Кавказе «Арзрум».

В свою очередь, собственники квартир и нежилых помещений получили средства на переезд и приобретение нового жилья.

На краудфандинговой платформе @planeta_ru любой желающий может поддержать проект и оказать посильную помощь. Сбор средств продолжится до 16 декабря.