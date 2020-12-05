Netflix выпускает новую картину о супергероях

Компания Netflix выложила в сеть трейлер новой работы Роберта Родрисе «Мы можем быть героями», вдохновленную культовой трилогией «Дети шпионов».

В основе истории сюжет о похищении супергероев инопланетянами, дети которых отправляются на их защиту с целью вернуть родителей домой. Главные роли в проекте исполнили Приянка Чопра, Педро Паскаль, Кристиан Слейтер и Сон Кан. Премьера состоится 25 декабря на стриминговом сервисе Netflix