ЗАМАНА - Netflix выпускает новую картину о супергероях

Netflix выпускает новую картину о супергероях

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05 декабря, 2020. Суббота 12:03
Netflix выпускает новую картину о супергероях

Компания Netflix выложила в сеть трейлер новой работы Роберта Родрисе «Мы можем быть героями», вдохновленную культовой трилогией «Дети шпионов».

В основе истории сюжет о похищении супергероев инопланетянами, дети которых отправляются на их защиту с целью вернуть родителей домой. Главные роли в проекте исполнили Приянка Чопра, Педро Паскаль, Кристиан Слейтер и Сон Кан. Премьера состоится 25 декабря на стриминговом сервисе Netflix

 

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