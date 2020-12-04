В Дагестанском музее изобразительных искусств открыли выставку Эдуарда Путерброта

В экспозиции выставки представлены живописные работы, написанные в за двадцатилетие: 1970-1990 годы заслуженным деятелем искусств ДАССР Эдуардом Путербротом а также работы, ранее не экспонировавшиеся в Дагестане и переданные сыном художника. В рамках открытия выставки, министр культуры РД Зарема Бутаева отметила: «Путерброт внес большой вклад в изобразительное и театральное искусство Дагестана и был одним из тех, кто определял тенденции развития художественной среды». Художник оставил после себя огромное наследие живописи, графики, сценографии, воспоминаний и дневников.

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