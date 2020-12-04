ЗАМАНА - Названы сроки начала съемок приквела "Игры престолов"

Названы сроки начала съемок приквела "Игры престолов"

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04 декабря, 2020. Пятница 16:00
Названы сроки начала съемок приквела &quot;Игры престолов&quot;

Поклонники сериала ликуют. Съемки предыстории «Игры престолов» запланированы на начало будущего года.

Названы сроки начала съемок приквела "Игры престолов"
Культура

В новом сериале «Дом драконов» будет рассказана предистория «Игры престолов», основанная на романе Джорджа Мартина о династии Таргариентов.
Премьера «Дома драконов» запланирована на 2022 год.
Напомним, информация о начале работы над проектом появилась в октябре 2019 года. Пока контракт подписан на 1 сезон (10 эпизодов). Выйдет приквел на телеканале HBO.
По предположениям фанатов, «Дом Дракона» расскажет о временах за 3 века до событий «Песни Льда и Огня». Речь пойдёт о завоевании Вестероса предками Дейенерис. Хроника начала конца для дома Таргариенов.

 

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взяты из открытых источников
 

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