Названы сроки начала съемок приквела "Игры престолов"

В новом сериале «Дом драконов» будет рассказана предистория «Игры престолов», основанная на романе Джорджа Мартина о династии Таргариентов.

Премьера «Дома драконов» запланирована на 2022 год.

Напомним, информация о начале работы над проектом появилась в октябре 2019 года. Пока контракт подписан на 1 сезон (10 эпизодов). Выйдет приквел на телеканале HBO.

По предположениям фанатов, «Дом Дракона» расскажет о временах за 3 века до событий «Песни Льда и Огня». Речь пойдёт о завоевании Вестероса предками Дейенерис. Хроника начала конца для дома Таргариенов.