По словам режиссера проекта Камиля Алиева, своей основной задачей в данной картине он видит рассказать через киноязык широкой аудитории о подмене понятий терроризма в медийном поле. Режиссер признается, что «Пассажиры» станут одной из самых масштабных картин его кино команды.
По заявлению режиссера, премьера запланировала на март будущего года и пройдет по всей России.
Отметим, данный проект реализуется в рамках государственной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан при поддержке Министерства культуры РД, антитеррористической комиссии РД.
В Махачкале проходят съемки полнометражного художественного фильма «Пассажиры»
- Автор Хадижат
- 03 декабря, 2020. Четверг 10:59
Съемки психологического триллера «Пассажиры» проходят в Махачкале, сообщает сетевое издание «Мирмол».
По словам режиссера проекта Камиля Алиева, своей основной задачей в данной картине он видит рассказать через киноязык широкой аудитории о подмене понятий терроризма в медийном поле. Режиссер признается, что «Пассажиры» станут одной из самых масштабных картин его кино команды.
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