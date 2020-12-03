В Махачкале проходят съемки полнометражного художественного фильма «Пассажиры»

По словам режиссера проекта Камиля Алиева, своей основной задачей в данной картине он видит рассказать через киноязык широкой аудитории о подмене понятий терроризма в медийном поле. Режиссер признается, что «Пассажиры» станут одной из самых масштабных картин его кино команды.

По заявлению режиссера, премьера запланировала на март будущего года и пройдет по всей России.

Отметим, данный проект реализуется в рамках государственной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан при поддержке Министерства культуры РД, антитеррористической комиссии РД.