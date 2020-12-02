ЗАМАНА - Сериал "Бумажный дом" адаптируют для корейского зрителя

Сериал "Бумажный дом" адаптируют для корейского зрителя

Автор
02 декабря, 2020. Среда 20:14
Сериал &quot;Бумажный дом&quot; адаптируют для корейского зрителя

Netflix занялся разработкой корейский адаптации нашумевшего испанского сериала "Бумажный дом". 

Сериал "Бумажный дом" адаптируют для корейского зрителя
Культура

Пока не понятно, что именно кроме стилистических особенностей будет отличаться в этих проектах, известно лишь, что съемки на Корейском полуострове запланированы на будущий год. 

Картина будет состоять из 12 серия, а съемочный процесс стартует на Корейском полуострове уже в следующем году.

Что касается творческой группы, то за режиссуру 12 серийного корейского сериала взялся Ким Хон-сон («Гость», «Черный»), а сценарий напишет Рю Ён-джэ ( «Дневник психопата»). 

Не смотря на то, что подробности сюжета пока не расскрываются, достаточно взглянуть на цифры оригинального сериала "Бумажный дом", чтобы понять, чего ожидать корейским зрителям. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top