Пока не понятно, что именно кроме стилистических особенностей будет отличаться в этих проектах, известно лишь, что съемки на Корейском полуострове запланированы на будущий год.
Картина будет состоять из 12 серия, а съемочный процесс стартует на Корейском полуострове уже в следующем году.
Что касается творческой группы, то за режиссуру 12 серийного корейского сериала взялся Ким Хон-сон («Гость», «Черный»), а сценарий напишет Рю Ён-джэ ( «Дневник психопата»).
Не смотря на то, что подробности сюжета пока не расскрываются, достаточно взглянуть на цифры оригинального сериала "Бумажный дом", чтобы понять, чего ожидать корейским зрителям.