Сериал "Бумажный дом" адаптируют для корейского зрителя

Пока не понятно, что именно кроме стилистических особенностей будет отличаться в этих проектах, известно лишь, что съемки на Корейском полуострове запланированы на будущий год.

Картина будет состоять из 12 серия, а съемочный процесс стартует на Корейском полуострове уже в следующем году.

Что касается творческой группы, то за режиссуру 12 серийного корейского сериала взялся Ким Хон-сон («Гость», «Черный»), а сценарий напишет Рю Ён-джэ ( «Дневник психопата»).

Не смотря на то, что подробности сюжета пока не расскрываются, достаточно взглянуть на цифры оригинального сериала "Бумажный дом", чтобы понять, чего ожидать корейским зрителям.