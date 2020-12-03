Нина Георгиевна дебютировала в кино в десять лет в фильме Виктора Эйсмонта «Жила-была девочка». Всесоюзную известность ей принесла роль учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева.
Картина стала одной из самых популярных в прокате в 1950-х годах, собрав у экранов свыше 30 миллионов зрителей. В фильмографии Нины Ивановой также фильмы "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть".
Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова
- Автор Хадижат
- 03 декабря, 2020. Четверг 00:34
После продолжительной болезни, на 86 году жизни скончалась актриса и режиссер Нина Иванова, сообщают РИА «Новости».
Нина Георгиевна дебютировала в кино в десять лет в фильме Виктора Эйсмонта «Жила-была девочка». Всесоюзную известность ей принесла роль учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева.
Последнее от Хадижат
- Сериал "Бумажный дом" адаптируют для корейского зрителя
- Магомедсалам Магомедов принял участие в награждении победителей конкурса «СМИротворец»
- Врио Главы Дагестана Сергей Меликов госпитализирован
- Народный артист России Борис Плотников скончался в возрасте 71 года
- За прошедшие сутки в Дагестане выявлено 110 новых случаев коронавируса