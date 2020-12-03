ЗАМАНА - Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова

Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова

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03 декабря, 2020. Четверг 00:34
Умерла звезда &quot;Весны на Заречной улице&quot; Нина Иванова

После продолжительной болезни, на 86 году жизни скончалась актриса и режиссер Нина Иванова, сообщают РИА «Новости».

Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова
Культура

Нина Георгиевна дебютировала в кино в десять лет в фильме Виктора Эйсмонта «Жила-была девочка». Всесоюзную известность ей принесла роль учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева.
Картина стала одной из самых популярных в прокате в 1950-х годах, собрав у экранов свыше 30 миллионов зрителей. В фильмографии Нины Ивановой также фильмы "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть".

 

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