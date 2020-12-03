Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова

Нина Георгиевна дебютировала в кино в десять лет в фильме Виктора Эйсмонта «Жила-была девочка». Всесоюзную известность ей принесла роль учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева.

Картина стала одной из самых популярных в прокате в 1950-х годах, собрав у экранов свыше 30 миллионов зрителей. В фильмографии Нины Ивановой также фильмы "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть".